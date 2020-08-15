Лукашенко снова захотел связаться с Путиным

Президент Белоруссии Александра Лукашенко снова захотел пообщаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на фоне продолжающихся в республике акций протеста. Об этом он заявил в субботу, 15 августа, передает БЕЛТА.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Белоруссии», — сказал белорусский лидер в ходе совещания в Минске.

До этого Лукашенко общался с Путиным 7 августа. Тогда в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. В частности, они обговорили задержание на территории Белоруссии 33 россиян, участников частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты (lenta.ru)