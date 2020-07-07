Лукашенко сменил главу военной разведки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил страны, сообщает «Белта».

Лукашенко сменил начальника главного разведывательного управления генерального штаба. На место Павла Тихонова назначен Руслан Косыгин, занимавший ранее пост главы управления территориальной обороны.

Тихонов зачислен в распоряжение министра обороны.

Главой управления территориальной обороны стал полковник Андрей Матиевич.

Генерал-майор Валерий Гнилозуб назначен заместителем начальника генштаба по боевому управлению.

Его должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования займет заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко, на место которого придет полковник Александр Бас.