Лукашенко с автоматом вышел к силовикам и обещал «разобраться» с протестующими

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье в ходе визита в свою резиденцию, Дворец независимости, вышел за оцепление и поблагодарил силовиков за работу, а с протестующими пообещал «разобраться», соответствующее видео разместил Telegram-канал «Пул первого».

На видео видно, как Лукашенко выходит за оцепление, где его встречают силовики. В воскресенье днем они, выстроившись в цепочку возле резиденции, не дали протестующим к ней приблизиться.

Согласно видео, силовики наперебой говорят Лукашенко: «Мы с вами до конца», на что глава государства отвечает: «Разберемся». «Ребята, спасибо вам, вы — красавцы», — продолжил Лукашенко, повторив благодарность несколько раз. После этого белорусский президент добавил о протестующих: «Мы с ними разберемся» и «Как крысы разбежались».