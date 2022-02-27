Глава Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению изменений в конституцию страны, сообщает ТАСС.

Он пришел на избирательный участок №1 в Белорусском государственном университете физической культуры.

Ранее в Беларуси начался референдум по внесению изменений в конституцию. В ЦИК страны отметили, что в списках для голосования находятся более 6,8 млн белорусских граждан. В бюллетени будет лишь один вопрос с вариантами ответа «за» или «против»: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

В декабре прошлого года белорусские власти опубликовали проект изменений основного закона страны. Один из главных пунктов — изменение срока правления главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал себя сторонником двух президентских сроков.

По словам главы государства, белорусы на конституционном референдуме дадут оценку деятельности властных структур в республике.