Беларуский президент Александр Лукашенко попытался убедить Украину склониться перед Путиным, иначе ей грозит «полное уничтожение».

«Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, к тому же, в огромных количествах людей, надо это остановить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины», — заявил Лукашенко во время общения с прессой.

Лукашенко также отметил, что Украина может не только потерять свою государственность, но и быть уничтоженной полностью. Поэтому он «советует» прекращать войну именно украинцам, а не стране-оккупанту.

Более того, Лукашенко заявил, что украинцы, россияне и беларусы в будущем могут не только сотрудничать, но и «дружить».

«Наше поколение может объяснить украинскому народу, что произошло. Поэтому, куда ни кинь, везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир», — добавил Лукашенко.