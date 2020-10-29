Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился для обеспечения безопасности страны закрыть государственную границу, передает «БелТА».

Такое поручение он дал во время назначения новых помощников по Гродненской, Брестской областям и Минску.

Глава республики отметил, что на границе необходимо присутствие военных. При этом белорусский лидер заявил, что «закрыть границу» — это не значит, что ее нужно сделать «железным занавесом».

«Это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Беларусь всегда являлась «надежным заслоном» для поляков, украинцев, литовцев и латышей на границе. По словам Лукашенко, белорусские пограничники «не пропускали никого» и «ничего».