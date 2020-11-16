Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ко Всебелорусскому народному собранию обещает перераспределить полномочия главы государства «честно, справедливо, не уходя от ответственности».
«Дальше — больше: ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Острых вопросов для общества у нас немного: мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно знаете, что принимал их в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без них страны быть не может», — приводит слова Лукашенко в понедельник Sputnik Беларусь.
Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале 2021 года – предварительно, в январе-феврале.(РИА Новости)