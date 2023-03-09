Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников за государственную измену, сообщает БелТА.

Глава государства подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», основная цель которого — усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности.

Сообщается, что отныне уголовная ответственность за госизмену, совершенную должностным лицом, распространяется на всех лиц, занимающих государственные должности. За измену государству, совершенную военнослужащим или должностным лицом, может грозить смертная казнь.

Беларусь остается единственной страной Европы, где до сих пор применяется смертная казнь. К высшей мере наказания в республике приговаривают за особо тяжкие преступления.