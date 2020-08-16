Лукашенко вновь обратился за помощью к Путину из-за протестов

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко снова созвонились и подтвердили готовность в случае обострения совместно реагировать в рамках Общего договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщила «БЕЛТА». Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в Беларуси, после этого Путин высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нее.

«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», – говорится в сообщении.

Тем временем в Кремле, по сообщению РИА Новости, отметили, что ситуация в Беларуси обсуждалась в контексте якобы оказываемого на нее давления извне.

Кроме того, у Путина подтвердили готовность Москвы оказать Беларуси необходимое содействие в разрешении возникших проблем не только по линии ОДКБ, но и на основе принципов Договора о Союзном государстве.