Лукашенко о «силовом разрешении ситуации»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против выбора между демократичным и силовым решением ситуации и добавил, что если поведет себя демократично, то рискует потерять страну.
Ранее на совещании в Минске, которое было посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, президент Лукашенко заявил, что «активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране». По его словам, удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.
«В этой ситуации хочу напомнить, что не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя «демократично», покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси. Другой вариант: меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации», — сказал Лукашенко на совещании в пятницу в Минске, фрагмент которого показал телеканал «Беларусь 1».