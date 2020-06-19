Лукашенко о «силовом разрешении ситуации»

Белорусский лидер заявил, что он ни как президент, ни как простой человек, «который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволит сломать эту страну».

«Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — сказал Лукашенко.

Он также обратился к «заблудшим людям, которые не понимают, что их просто пытаются использовать», чтобы они поняли его позицию. «Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, скажем мягко, не подталкивайте нас к этому», — сказал президент.