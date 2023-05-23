Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой в кулуарах форума по камнеобработке «Карелфорум-2023» заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко не планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и вместо него делегацию страны возглавит вице-премьер Николай Снопков. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, президент наш туда не планирует, там не планирует участвовать. Сейчас прорабатывается встреча ближайшая из таких крупных форумов — это Уфа, десятый юбилейный форум регионов Беларуси и России», — сказал посол, указав, что делегацию Беларуси на форуме возглавит вице-премьер по экономическим вопросам Николай Снопков.