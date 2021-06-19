Минск отстает в развитии здравоохранения от других регионов Республики Беларусь. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской клинической больницы, передает «Интерфакс-Запад».

«Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок. Потому что хуже, чем в Минске, у нас нет нигде», — заявил президент.

Главврач медучреждения Лариса Сечко заверила, что из-за пандемии коронавируса другие пациенты не стали получать меньше внимания медиков. По ее словам, планируется построить новый корпус больницы, а старый отдать под нужды других учреждений.

Лукашенко в ответ потребовал подойти к вопросу «оптимально».

16 июня сообщалось, что в Республике Беларусья начала испытания собственной вакцины от коронавируса. Разработку опытного образца планируется закончить к осени и запустить в производство в следующем году. В создании вакцины участвуют пять лабораторий РНПЦ (lenta.ru)