Лукашенко назвал срок внесения новой конституции страны на референдум

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда новая конституция страны будет внесена на референдум. Об этом сообщает ТАСС. Об этом заявил в четверг на Всебелорусском народном собрании.

Он отметил, что подготовка проекта конституции будет длится в течение этого года.

По его словам, референдум планируют провести в 2022 году. Политик добавил, что голосование будет проводится во всенародном формате.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна оставаться президентской республикой.

«Я за конституционную реформу. Но твердо убежден, что наша страна должна оставаться президентской республикой», — сказал он.

«Я думаю, мы справимся, — мы внесем его на всенародное голосование, на референдум», — заключил Лукашенко.