Лукашенко назвал позорищем выборы в США

Действующий президент республики Беларусь Александр Лукашенко назвал позорищем и издевательством над демократией ситуацию с выборами в США, где до сих пор неизвестно, кто победил — Джо Байден или Дональд Трамп. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста после посещения Белорусской АЭС, сообщает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, проблемы подсчета голосов могли бы стать поводом для реакции международного сообщества, но ее не будет.

«Я могу сейчас сказать: никак не отреагируют, побоятся», — подчеркнул он.

Выборы в США завершились 3 ноября, после чего начался подсчет голосов. В первый день казалось, что нынешний глава Белого дома сможет сохранить свой пост, однако затем избирательные комиссии начали учитывать голоса, пришедшие по почте. Из-за эпидемии коронавируса в этом году их было беспрецедентно много.