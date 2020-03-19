Лукашенко назвал абсолютной и несусветной глупостью закрытие границ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране, сообщает «БелТА».

«Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза», — заявил Александр Лукашенко.

К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Однако для Беларуси это не имеет никакого значения, обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с коронавирусом. «На карте не осталось практически ни одной страны, где бы не поселился этот вирус. Но одно дело, когда где-то в Северной Африке один человек, а другое дело, когда за сутки только в Италии погибли 475 человек. Разница большая», — сказал глава государства.

Президент Беларуси назвал закрытие границ соседними странами «глупостью несусветной».

Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран — соседок Беларуси. «Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ, — заметил Президент. — Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности».