Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в Буче может являться специальной операцией Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

12 апреля состоялись переговоры президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, главы государств общались по актуальным темам.

«Все кричат: надо было ввести очередной пакет [санкций], это известно. Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане», — пояснил белорусский лидер.

Как добавил Лукашенко, «вместе с российскими друзьями удалось раскрыть провокацию Запада».

«Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить эти материалы», — подчеркнул Лукашенко.

Других подробностей, связанных с Бучей, естественно, Лукашенко пока не привел.