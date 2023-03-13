Президенты Беларуси и Ирана Александр Лукашенко и Ибрагим Раиси по итогам переговоров в Тегеране подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы, сообщает Белта.

Дорожная карта предусматривает всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

По итогам переговоров глав государств в Тегеране также были подписаны план мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Ираном, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании подписаны между Минкультуры Беларуси и Министерством культуры и исламской ориентации Ирана, между сопредседателями белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества по вопросам торговли, а также между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Иранской национальной организацией по стандартизации.