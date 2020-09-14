Лукашенко и Путин провели переговоры на фоне протестов

В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и заручиться его поддержкой на фоне продолжающихся протестов в стране. Это первая встреча двух лидеров после выборов в Беларуси.

Накануне в воскресенье на улицы Минска вышли не менее 100 000 человек. Это одна из самых крупных акций с момента начала протестов. Полиция заявляет, что в ходе воскресных демонстраций были задержаны 774 человека.

Российское информагентство «Интерфакс» сообщило, что сотрудники сил безопасности стреляли в воздух, чтобы не подпустить протестующих к районам, где проживает белорусское руководство.

Тем временем в Женеве Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник призвала расследовать сообщения о пытках во время протестов против переизбрания Лукашенко.

Выступая на заседании Совета по правам человека, Бачелет заявила: «Учитывая их масштабы и количество, все сообщения о пытках и других формах жестокого обращения со стороны сил безопасности должны быть задокументированы и расследованы с целью привлечения виновных к ответственности».

Россия выразила поддержку Беларуси, допустив возможность реструктурировать ее долг. Как сообщает агентство Reuters, в ходе переговоров, которые длились около четырех часов, президент Путин также пообещал предоставить белорусскому лидеру заем на сумму в 1,5 млрд долларов. Кроме этого, президент РФ предложил, при необходимости, перебросить в Беларусь свои спецподразделения. Одновременно, Москва также заявила, что российские десантники примут участие в совместных военных учениях «Славянское братство».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главной соперницей Лукашенко на выборах, написала в своем Telegram-канале: «Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом». (Голос Америки)