Вывоз авиарейсами мигрантов из Беларуси на родину должен оплачивать Евросоюз. Об этом заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Что там этот рейс стоит? Некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит», — сказал он на совещании с членами Конституционной комиссии.

Еврокомиссия проверяет сообщения об отмене иракской авиакомпанией Iraqi Airways («Иракские авиалинии») рейса для вывоза мигрантов из Минска из-за отсутствия оплаты со стороны ЕС. Об этом сообщил ТАСС в четверг Петер Стано, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике ЕС Жозепа Борреля.

«Мы проверяем информацию, соответствует ли это утверждение действительности, и мы сообщим, когда у нас будет больше информации», — сказал он.