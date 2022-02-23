Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь дал совет украинским властям «отмахнуться» от «заокеанских хозяев», передает «БелТА».

«С этой высокой трибуны в этот острый период хочу еще раз обратиться к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту <…> остановитесь, отмахнитесь вы от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории», — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что в условиях западной «масштабной информационной кампании по подготовке общественного мнения к неизбежности войны» Запад пытается столкнуть восточнославянские народы и развязать в «славянском центре» «войнушку». Он также указал, что «расстрелять русских в спину через Беларусь» у приверженцев «горячих конфликтов» не получится.