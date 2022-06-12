Сегодня в Баку состоится Гран-при Азербайджана, сообщает #.

Победитель гонки получит уникальный трофей в специально разработанном дизайне. Кубок, сочетающий в себе элементы нашего богатейшего наследия, отражает элементы минаретов Верхней мечети Говхар Ага, одного из древнейших памятников города Шуша.

Уникальный трофей был изготовлен по случаю воссоединения Азербайджана с древними землями города Шуша.

Как известно, текущий год обьявлен Годом древнего азербайджанского города Шуша.

Было изготовлено 4 кубка — за первое, второе и третье места пилотам, а также Кубок конструкторов. Все кубки изготовлены из сетебра и посвящены

270-летию города Шуша.