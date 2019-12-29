Лучше за рубеж — учиться, чем лечиться

26 декабря 2019 года Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу члена Национального Совета демократических сил Гюльтекин Гаджибейли.

В октябре 2018 года Гюльтекин Гаджибейли обратилась в Насиминский районный суд с иском, в котором потребовала, чтобы суд обязал бывшего супруга Махмуда Мехтиева дать согласие на выезд их 15 летнего сына Тогрула в Германию в детский лагерь для изучения языка. Насиминский суд 22 января 2019 года под председательством Рашида Самедова отказался удовлетворить иск.

Свой отказ обосновал тем, что выезд ребенка за рубеж противоречит его интересам. «Я обратилась с апелляционной жалобой. Однако коллегия апелляционного суда под председательством Аиды Гусейн отказалась отменить решение суда первой инстанции. Тогда я обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд. 26 декабря 2019 года Коллегия Верховного суда под председательством Гюндуза Гулиева оставила в силе решение Апелляционного суда», — заявила Гюльтекин Гаджибейли #.

По словам Гюльтекин Гаджибейли, во время судебного заседания она сообщила, что ее бывший муж Махмуд Мехтиев после их развода в 2005 году подал иск в Сабаильский суд и потребовал предоставить ему право встречаться со своим сыном. «Суд удовлетворил его просьбу. Но, несмотря на это он никогда ни пытался встретиться с Тогрулом. Лишь в 2013 году Махмуд Мехтиев стал обвинять меня в том, что я препятствую его встречам с сыном. После этого отдел судебных исполнителей Сабаильского района заявил о готовности организовать его встречи с сыном. Они несколько раз встречались в парке имени Самеда Вургуна в присутствии правозащитников, представителей СМИ и исполнителей Сабаильского суда. Они участвовали на этих встречах по моей просьбе, чтобы засвидетельствовать, что я никак не мешаю проведению этих встреч, так как в этом случае против меня было бы возбуждено уголовное дело». По словам Г.Гаджибейли, потом Махмуд Мехтиев обратился в отдел судебных исполнителей Сабаильского района с письмом, в котором отказался от встреч с сыном.

Бывший муж Гюльтекин Гаджибейли Махмуд Мехтиев опровергает ее обвинения: «Когда мне было предоставлено право встречаться с сыном, Гюльтекин Гаджибейли постоянно настраивала его против меня. Поэтому Тогрул не хотел встречаться со мной. Кстати в деле, есть справка от психолога, которая подтверждает оказание на него давления со стороны матери. По мнению психолога, проведение встреч с ребенком в таких условиях может отрицательно сказаться на его психике. Поэтому я был вынужден написать заявление в суд с просьбой временно приостановить мои встречи с сыном, до тех пор, пока он не вырастет».

Как сообщил член Коллегии адвокатов Бахруз Байрамов, согласно действующему законодательству в случае отказа одного из родителей дать разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка из страны проблема должна решаться судебным путем. «Для того, чтобы суд дал согласие на выезд, необходимо, чтобы он соответствовал интересам самого ребенка. Как правило, в большинстве случаев суды удовлетворяют такого рода обращения, если речь идет о вопросах образования или же лечения», — сказал «Зеркалу» Бахруз Байрамов.

Конечно, развод – неприятная ситуация, со всеми вытекающими негативными последствиями… Не у всех получается выйти из этого процесса цивилизованно. Хуже всего, когда в бракоразводные дела вмешивают детей. Поэтому лучше, наверное, отпустить ребенка за рубеж учить иностранный язык, чем потом, не дай бог, отправить туда на лечение к психологу…