После освобождения Катюжанки Киевской области в местной школе нашли дневник российского военного, вероятно, офицерского ранга, в котором он размышлял о том, зачем он приехал в Украину и хвастается допросами украинцев.

Как сообщают «Схемы«, окопавшись на территории школы, он описывал, чем российские военные занимались в оккупированном селе.

«Ехали на учебу, а попали на войну… или война…» – гласит заголовок дневника.

«Сижу в Катюжанке, это такое село. Изучаю школьную документацию», – написал оккупант и добавил: «До сих пор не смирился с тем, что я нахожусь в чужом государстве, до сих пор не верю в войну. До сих пор не знаю, правильно ли все это».

В то же время критикует поведение командования: «Бесит что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что «Дело наше верное, победа будет за нами»! Но правильное ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?».

«Хотели блицкриг, а в результате… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной «нюрнберг», я вихлить не стану, виноват, был, воевал, сожалею!», — написал оккупант.

«Артиллерия «мажет», БПЛА тупят… войска не слаженные, трехсотые и двухсотые в достатке, а командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе… Путину скоро 70 (в октябре 2022 года – ред.), если он умрет начав войну, будет что-то!», — считает российский военный.

«В воздухе витают слухи о контрнаступлении укр. Якобы страны помогают личным составом и техникой. Но это только слухи», – написал он.

Затем он сообщил в дневнике, что «задания выполнены отлично», военные обнаружили «хранилище техники».

Еще через два дня оккупант написал о том, как проводил допрос.

«Совместными усилиями вашего покорного слуги и сотрудника были допрошены лица в составе 12 человек, все – нацисты, – перечисляет он. – Я был безжалостен, распинал их перекрестными, индивидуальными и ночными допросами».

«В очередной раз пришлось допрашивать священника, не могу сказать, что был мягким, отнюдь – суровость и профессионализм мною были обнаружены с чистой самоотдачей, что вызвало увлечение специалистов из ФСБ, – рассказал военный и продолжил дописывать в дневнике. – Допросы проходят успешно, информативно, обещают предоставить для допроса протестантского пастора. Если ему есть что скрывать, я выясню это, как бы он ни хитрил, на таких товарищах я, как говорится, собаку съел!», — написал оккупант.

После этого оккупант мечтает о карьерной перспективе: «Коллеги выше рангом, которые служат в сфере безопасности, предвещают мне успешное будущее сотрудника контрразведки и обещают помощь в подготовке и пребывании в академии».

Последнее сообщение в дневнике датировано 19 марта.