Показательно лишенный российского гражданства, но имеющий очень тесные связи в РФ, армянский олигарх Рубен Варданян не перестает изображать бурную деятельность. Делает он это, в том числе, и раздавая интервью зарубежным СМИ. То, что он в их ходе озвучивает, является симбиозом глупости и осознанно тиражируемой лжи.

Вот, к примеру, в интервью Шведскому национальному радио Варданян выступил с требованиями к мировому сообществу. «Мы требуем, чтобы международное сообщество предоставило нам гуманитарный воздушный коридор, чтобы мы могли доставлять продовольствие и предметы первой необходимости. Однако Азербайджан и этого не позволяет сделать», — заявил он.

Иными словами, московский засланец, незаконно пребывающий на территории Ханкенди, призывает международное сообщество наплевать на международное право. При этом ему, конечно, известна позиция Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая всегда четко заявляла о недопустимости использования Ходжалинского аэропорта.

Не может он не знать и того, что ICAO поддерживает все резолюции, принятые Совбезом ООН в связи с оккупацией Нагорного Карабаха. Что попытки в одностороннем порядке что-то предпринять в аэропорте Ходжалы без разрешения азербайджанской стороны оцениваются как нарушение Чикагской конвенции о гражданской авиации и международных правовых норм.

Он не может не понимать, что воздушное пространство, которое Варданян призывает «открыть», принадлежит Азербайджану, поэтому его использование кем-либо без согласия официального Баку, невозможно. В конце концов, Рубен Карленович наверняка знает и о том, что Армения по итогам состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи признала территориальную целостность Азербайджана. Включая, естественно, и Карабахский экономический район, то есть и Ханкенди, откуда вещает Варданян.

Вещает в стиле «армянского радио», замечу. Вот и в интервью британскому изданию «Byline Times» он опять солгал про то, что карабахские сепаратисты якобы » уже долгое время находятся в блокаде, испытывая нехватку основных продуктов питания и товаров». И это при том, что в соцсетях было полно фото из Ханкенди, жители которого хвастались изобилием на праздничных, новогодних столах. Да и из кафе и ресторанов было немало фото.

Впрочем, это еще не все. Московского засланца в Карабахский экономический район Азербайджана лжецом выставил и армянский журналист Онник Крикорян. По его словам, Рубен Варданян заявил, что российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста (МККК) поставляют продовольствие карабахским армянам, тем самым признав, что никакой «блокады» Лачинской дороги не существует.

«В интервью Варданян заявил, что российские миротворцы поставляют некоторое количество продовольствия. Этого все еще недостаточно, но если это правда, а многие задавались этим вопросом, то это первый раз, когда об этом было сказано официально. Конечно, нет причин сомневаться в этом, но если это правда, то это прозвучало неожиданно, возможно потому, что журналист впервые задал этот вопрос. Конечно, через Лачин проходят все более крупные российские конвои, но эти слова неожиданны», — написал Крикорян в твиттере.

Но, Рубен Карленович на такие «мелочи», как доказанный факт его лжи, не реагирует. «Я один из 5000 жителей «Арцаха», разлученных со своими семьями в это Рождество. Пока дорога не перекрыта, мы, по сути, заложники Азербайджана», – утверждает он. Снова ложь и снова примитивная. Но радует то, что цифра в 120.000 карабахских сепаратистов, которой ранее жонглировал Варданян, скукожилась до 5.000.

При этом поражает, что обладатель огромного финансового капитала называет себя одним из карабахских сепаратистов. В Ханкенди, да и в РА нет никого, кто имел бы такие богатства, как он. Так что, снова — лицемерная и примитивная ложь. А главное — сидел он себе преспокойно в России и в Армении и никаких проблем у него не было.

Но Варданян сам приперся в азербайджанский город Ханкенди. Не спрашивая разрешения Азербайджана. Стало быть, в случившемся никто не виноват, кроме самого Рубена Карленовича. И я уверен, что лично для него не составляет никакой проблемы вернуться в Ереван, а оттуда, если захочет, улететь еще куда-то. Российские миротворцы с радостью его вывезут из Ханкенди. Да и азербайджанские активисты не будут против этого. Но засланец остается засланцем. Он метет языком, как метлой мажет. Только все без толку.