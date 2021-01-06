Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть освобожден под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, продолжающей добиваться его экстрадиции в США. Об этом в среду на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне объявила судья Ванесса Барайтсер.

«Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей», — сказала судья, за выступлением которой в удаленном режиме могли следить журналисты.(ТАСС)

| 2021-01-06T15:34:35+04:00 6 января 2021, 16:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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