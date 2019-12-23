Лондон выступил за справедливость по делу Кашикчы, но против смертной казни

МИД Великобритании призвал Саудовскую Аравию привлечь всех ответственных к убийству журналиста Джамаля Кашикчы, однако высказался против применения к ним смертной казни. Об этом говорится в распространенном заявлении главы Форин оффиса Доминика Рааба.

Ранее в понедельник суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Кашикчы к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы, а всего по делу проходили 11 человек.

«Убийство Джамаля Кашикчы было ужасным преступлением. Семья Кашикчы заслуживает того, чтобы в этом деле жестокого убийства восторжествовала справедливость. Саудовская Аравия должна гарантировать, чтобы все виновные понесли наказания, и чтобы такое чудовищное преступление не могло повториться вновь», — заявил Рааб.

При этом, как отмечается в коммюнике внешнеполитического ведомства, «Великобритания принципиально осуждает применение смертной казни при любых обстоятельствах».(ТАСС)