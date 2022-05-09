Правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении Российской Федерации и Беларуси. Торговые ограничения нанесут ущерб размером в 2,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства. В Лондоне ожидают, что новые санкции приведут к тому, что общая стоимость товаров, подвергшихся полным или частичным импортно-экспортным санкциям после начала незаконного вторжения России в Украину, составит почти 5 миллиардов долларов.

При этом новые импортные пошлины охватят товары на сумму 1,73 миллиарда долларов, включая платину и палладий, от которых зависит Россия. Кроме того, предусмотрен запрет на экспорт химикатов, пластмасс, резины и тяжелого машинного оборудования на сумму свыше 308 миллионов долларов.

«Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать целям Путина в Украине и остановить его незаконное вторжение. Этот дальновидный пакет санкций нанесет дальнейший ущерб российской военной машине. Это часть более широких скоординированных усилий многих стран, которые напуганы поведением России и нацелены применить нашу экономическую мощь, чтобы убедить путина изменить курс», — заявила госсекретарь по вопросам международной торговли Энн-Мари Тревельян. (УНИАН)