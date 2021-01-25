Лондон, Берлин и Париж осудили попытку нанесения удара по Эр-Рияду с помощью беспилотника

Правительства Великобритании, Германии и Франции осудили попытку нанести удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду с помощью беспилотника. Текст совместного заявления трех стран был распространен в понедельник МИД Соединенного Королевства.

«Страны Е3 — Франция, Германия и Соединенное Королевство — решительно осуждают попытку нанесения воздушного удара по Эр-Рияду 23 января 2021 года. Распространение и применение ракет и дронов подрывает безопасность и стабильность в регионе, поддержанию которых мы всемерно привержены. Мы также вновь подтверждаем твердую приверженность обеспечению безопасности и целостности территории Саудовской Аравии», — говорится в документе.

Ранее государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило о том, что силы аравийской коалиции перехватили беспилотник, который должен был нанести удар по Эр-Рияду. Сообщалось, что он был запущен йеменскими мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах», представители которого отрицают свою причастность к произошедшему.(ТАСС)