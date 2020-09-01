Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на создание группировки спутников

Американская корпорация Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на $187,5 млн на создание на низкой околоземной орбите группировки спутников оборонного назначения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минобороны США.

Созданием группировки спутников, которые смогут держать постоянную связь друг с другом, будет заниматься и компания York Space Systems. Она получила от оборонного ведомства контракт на $94 млн.

Работы по производству спутников будут проходить как в США, так и на предприятиях компаний в Германии, Канаде и Испании. Ожидается, что десять спутников нового поколения должны быть запущены в космос в 2022 году.(ТАСС)