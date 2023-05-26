Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе отправится в поездку по Японии, Сингапуру, Индии и Франции, сообщает Пентагон.

«В рамках своего седьмого официального визита в Индо-Тихоокеанский регион госсекретарь Остин отправится в Токио, чтобы встретиться с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой и другими высокопоставленными руководителями, а также посетить американские войска, дислоцированные в Японии», — говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны США.

Отмечается, что визит главы Пентагона состоится в тот момент, когда США и Япония «предпринимают важные шаги по модернизации возможностей Североатлантического альянса, оптимизации структуры вооруженных сил США и налаживанию связей с партнерами-единомышленниками».

Из Японии Остин отправится в Сингапур, где выступит с речью на пленарном заседании 20-го «Диалога Шангри-Ла».