Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назначила основных членов Кабинета Министров, пишет Sky news.

Канцлером стал Кваси Квартенг, он был министром по вопросам бизнеса у Бориса Джонсона. Министром здравоохранения назначена бывший министр труда и пенсий Тереза Кофи. МИД возглавил Джеймс Клеверли, бывший работник Министерства иностранных дел. Он сменит саму Лиз Трасс на ее посту. Начальником Министерства внутренних дел назначена бывший генеральный прокурор Суэлла Брэйверман.

Главой Министерства обороны останется Бен Уоллес, он занимает этот пост с 2019 года. Министром по делам бизнеса стал Якоб Рис-Мог, бывший государственный министр по возможностям Brexit и эффективности правительства. Минюст возглавил Брэндон Льюис, госсекретарем был назначен Саймон Кларк. Бывший канцлер герцогства Ланкастер и министр полиции Кит Мальтхаус назначен министром образования. Министром по вопросам равноправия будет Надхим Захави, он также возглавит Кабинет Министров.