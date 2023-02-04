Агентство Anadolu в субботу сообщило, что власти Ливии призвали международные нефтяные компании вернуться к своей деятельности в Триполи. Соответствующее мнение выразил премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба. Он сообщил о восстановлении стабильности в стране и выразил надежду на возвращение иностранных нефтяных компаний на ливийский рынок.

Согласно письменному заявлению правительства Ливии, на которое ссылается агентство, Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) организовала в Триполи форум на тему «Поддержка нефтегазового сектора». В мероприятии приняли участие ливийские министры, официальные лица страны и представители международных энергетических компаний (итальянская Eni, французская Total, американская ConocoPhillips, испанская Repsol, австрийская OMV, немецкая Wintershall).

Премьер-министр заявил, что власти Ливии поддерживают NOC, а в стране восстановлена стабильность, поэтому зарубежным компаниям ничто не мешает вернуться к своей деятельности в стране.