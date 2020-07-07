Ливия обвинила иностранные государства в атаке на авиабазу

Авиабаза аль-Ватия на северо-западе Ливии была атакована современными военными самолетами, которых нет в арсенале у главы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и его сторонников. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Заместитель министра обороны Ливии Салахаддин Немруш обвинил иностранные государства в атаке. По его мнению, только у них могли быть такие самолеты.

Он добавил, что авиаудар — еще одна причина, по которой правительство национального согласия (ПНС) должно освободить города Сирт и аль-Джуфра. Немруш подчеркнул, что неподалеку от первого города уже приземляются «самолеты с боевиками и боеприпасами».

По авиабазе аль-Ватия нанесли несколько авиаударов в ночь на 4 июля. О пострадавших не сообщалось. Принадлежность самолетов, участвовавших в атаке, пока не установили. Отмечается, что это первое нападение с 18 мая — тогда базу освободили от боевиков ЛНА.(Lenta.ru)