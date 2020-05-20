Ливийская армия уничтожила за сутки пять ЗРПК «Панцирь»

Ливийская армия за последние сутки уничтожила еще пять ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, поставленные ОАЭ наемникам Халифы Хафтара.

Об этом сообщает пресс-центр операции «Вулкан гнева», проводимой Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, передает Анадолу.

Согласно информации, правительственные артиллерия и ударные БПЛА уничтожили три комплекса «Панцирь» в районе города Тархуна, еще по одному выведено из строя в регионе Вишке и на юге Триполи.

За последний период ливийская армия добилась значительных успехов в боевых действиях против незаконных вооруженных формирований во главе с Халифой Хафтаром. 18 мая правительственным войскам удалось установить контроль над стратегически важной авиабазой «Ватийе» на западе страны.

На фоне продвижения армии ПНС представители ряда городов и районов на западе Ливии объявили о поддержке законных властей страны.