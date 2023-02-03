Азер Насибов, Лейла Иззатова, дуэт Хумай Асланова — Амрах Мусаев, группа «Мамагама», дуэт Туран и Турал Багмановы — кто из пятерки финалистов, обьявленных накануне Общественным телевидением (Ичтимаи), получит шанс представить Азербайджан на конкурсе «Евровидение»?

Вопрос, который сейчас волнует всю музыкальную общественность страны.

Имена финалистов национального отбора Азербайджана европейского песенного конкурса представлены, а через несколько дней организаторы назовут имя победителя нацотбора.

«Выступления всех финалистов были обработаны в одной студии звукозаписи и в одинаковых условиях, чтобы разница в качестве песен не повлияла на окончательное решение, и в целях обеспечения здоровой конкуренции.

После записи были засняты живые выступления. Выступления предназначены для представления фокус-группе в обоих форматах (аудиозапись и живое видео). Сейчас идет работа над этими видео», – сообщила # пресс-секретарь азербайджанской делегации Евровидения Илаха Дадашева.

Обьявление финалистов вызвало большой ажиотаж в соцсетях. Фанаты конкурса «Евровидение» разделились на несколько лагерей. Одни хотят видеть на конкурсе молодого, талантливого исполнителя Азера Насибова, прославившегося на вокальном шоу «Голос.Дети» на Первом российском канале, другие считают, что на евросонг должна поехать группа «Мамагама».

Поклонники есть и у других финалистов, однако самым вероятными претендентами называют именно Насибова и «Мамагому».

Напомним, что в этом году конкурс пройдет в английском городе Ливерпуле 9, 11 и 13 мая. Свое участие подтвердили 37 стран, включая Азербайджан.

Организатор конкурса — Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе конкурса «Евровидение-2023» с Украины, которая одержала победу в 2022 году, в Великобританию из соображений безопасности.

Руководителем азербайджанской делегации на конкурсе был избран заместитель генерального директора Общественного телевидения Васиф Мамедов.

Во время национального отбора на конкурс «Евровидение» этом году особое внимание уделялось тому, чтобы авторами песен были азербайджанцы.