В очередном матче стадии 1/16 финала Кубка Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» оказался сильнее «Ливерпуля».

Встреча прошла в Брайтоне на арене «Амекс Стэдиум» и завершилась волевой победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

Счет в матче на 30-й минуте открыл английский форвард Харви Эллиотт с передачи египетского нападающего Мухаммеда Салаха.

Ответный мяч «Брайтон» оформил на 39-й минуте усилиями Льюиса Данка.

Победный мяч в ворота мерсисайдцев на 92-й минуте встречи с передачи Первиса Эступиньяна забил японец Каору Митома.

Свою следующую игру футболисты «Ливерпуля» проведут в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптотна». Эта игра начнется в 18:00 по московскому времени 4 февраля.

«Брайтон» в этот же день в это же время примет на своем поле «Борнмут».