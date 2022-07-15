В стадионе «Национальный» в Сингапуре завершилась товарищеская встреча между английскими клубами «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас».

Победу со счетом 2:0 одержали футболисты «Ливерпуля». На 12-й минуте счет в матче открыл полузащитник Джордан Хендерсон. В начале второго тайма египетский нападающий Мохамед Салах удвоил преимущество своей команды и поставил точку в матче.

«Ливерпуль» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ), уступив в чемпионской гонке «Манчестер Сити» лишь одно очко. «Кристал Пэлас» расположился на 12-й строчке.

Футбол. Товарищеский матч

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 2:0

Голы: 1:0 — Хендерсон, 12; 2:0 — Салах, 47.