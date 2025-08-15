Президент «Реала» Флорентино Перес одержал юридическую победу над изданием El Confidencial и его главным редактором Игнасио Кардеро, сообщает İdman.biz.

Верховный суд Испании признал, что публикация в 2021 году серии частных аудиозаписей, сделанных без согласия Переса, была незаконным вторжением в личную жизнь и имела цель оклеветать и дискредитировать его.

Записи, сделанные несколькими годами ранее, содержали резкие высказывания в адрес легенд клуба, включая Криштиану Роналду, Икера Касильяса, Рауля и Жозе Моуринью. Суд постановил, что действия издания превысили границы свободы прессы, и обязал его навсегда прекратить распространение этих материалов. El Confidencial также должно опубликовать решение суда в ряде крупных испанских изданий и выплатить символическую компенсацию в 1 евро, а также покрыть судебные издержки.

Это решение завершает многолетний процесс и может стать прецедентом, ограничивающим публикацию тайно записанных разговоров известных личностей.