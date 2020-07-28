Литва опасается запуска БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу Евросовета Шарля Мишеля убедить президента Беларуси Александра Лукашенко не спешить с запуском строящейся рядом с литовской границей атомной электростанцией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба литовского лидера.

«Необходимо послать президенту Лукашенко ясный политический сигнал с настоянием не приступать к эксплуатации АЭС до решения вопроса ядерной безопасности и выполнения рекомендаций по итогам стресс-тестов», — заявил Науседа.

Литва является критиком проекта БелАЭС, строящейся в 50 км от Вильнюса, и постоянно апеллирует к Брюсселю, утверждая, что ЕС должен добиваться от Минска выполнения литовских претензий к ядерному объекту. Литва утверждает, что станция возводится с нарушением международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм (парламент) балтийской республики объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. (ТАСС)