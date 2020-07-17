Лионель Месси: «Барса» слишком слаба и уязвима»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси резко высказался после поражения от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Ла Лиги.

«Если честно, мы не хотели, чтобы все закончилось вот так. Но игра с «Осасуной» – это весь наш сезон в миниатюре. Мы были слишком слабы и уязвимы. Когда другая команда побеждает нас с помощью интенсивности и желания – это ненормально.

Мы потеряли слишком много очков, и этот матч подвел итог под нашим сезоном», – сказал Месси в эфире Movistar +.

«Рома», «Ливерпуль»… Фанаты начинают терять терпение, потому что мы им ничего не даем.

Если мы хотим побороться за Лигу чемпионов, многое должно измениться.

Если мы будем так продолжать, то проиграем «Наполи», – заявил Месси.

«Барса» примет «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1). (sports.ru)