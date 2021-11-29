Американская актриса Линдси Лохан в первый раз выйдет замуж. Об этом она проинформировала в посте на своей странице в Instagram.

В публикации 35-летняя знаменитость разместила две романтичных фотографии со своим возлюбленным в черно-белом и цветном вариантах, которые сопроводила подписью: «Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее». На снимке можно увидеть ее обручальное кольцо с массивным бриллиантом.

Согласно имеющейся информации, ее избранником стал 34-летний арабский финансист и житель Дубая Бадер Шаммас. (Газета.ру)