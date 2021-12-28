«Увеличение лимита 150 человек на свадьбах не планируется».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем брифинге Оперштаба заявил помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, введенные ограничения позволяют проводить торжества и защищаться от вируса.

«На свадьбах легче контролировать количество людей. Однако гораздо сложнее контролировать траурные церемонии, проверять COVİD-паспорта. Риск заражения людей на траурных церемониях более высокий, поэтому ограничение в отношении траурных церемоний остается в силе».