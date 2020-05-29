Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех»

УЕФА изучает варианты завершения Лиги чемпионов.

По информации Sky Sport Italia, оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7-8 августа.

Четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча.

Также изучается возможность проведения полуфиналов и финала турнира в формате «Финала четырех» в Германии из-за неопределенной эпидемиологической обстановки в Турции в связи с пандемией коронавируса. Изначально финал должен был принять Стамбул.

Германию рассматривают из-за того, что УЕФА остался доволен рестартом Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Финал четырех» может быть разыгран именно в Стамбуле.