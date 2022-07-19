Сегодня в Баку состоялся первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и швейцарским «Цюрихом».

Как передает АПА, матч завершился победой азербайджанской команды со счетом 3:2.

«Карабах» (Азербайджан) – «Цюрих» (Швейцария) — 3:2

Голы: Кади Боргес, 17 (1:0), Ибрагим Ваджи, 36 (2:0), 66 (3:1), Линдрит Камбери, 65 (3:1), Мирлинд Крюэзиу, 85-пен. (3:2)

Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Ирфан Пельжто (Босния и Герцеговина).

Отметим, что ответный матч между командами состоится 27 июля в Цюрихе.