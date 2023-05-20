Лидеры G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике.

Как сообщает #, в документе они подтвердили, что будут продолжать поддерживать Украину и принимать меры для «повышения издержек» России. Также G7 будет принимать меры для «повышения издержек» тех, кто поддерживает Россию в связи с ситуацией вокруг Украины.

Кроме того лидеры «Большой семерки» выразили готовность строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, подтвердили важность стабильности в Тайваньском проливе и заявили о приверженности политике «одного Китая».

Участники саммита выступили за «мир без ядерного оружия», а также за эффективное выполнение конвенций о химическом и биологическом оружии.