Лидеры стран, входящих в альянс БРИКС, обсудят критерии приема новых членов в ходе саммита в южноафриканском Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

«Количество стран, заинтересованных в присоединении к БРИКС, свидетельствует о его значимости на мировой арене. Теперь нам необходимо обсудить и согласовать критерии оценки этих заявок, что и будет сделано на саммите», — сказал он.

По его словам, Бразилия намерена поддержать заявку собственного стратегического партнера — Аргентины.

«Но сначала, как я уже сказал, нам необходимо разработать дорожную карту для будущего группы и достичь консенсуса по критериям с учетом многочисленных поступающих нам запросов», — добавил министр.