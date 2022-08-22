Сегодня в египетском городе Эль-Аламейн проходит мини-саммит, в котором принимают участие президент Египта, король Иордании, король Бахрейна, президент ОАЭ и премьер-министр Ирака, сообщает Sada El-Balad.

Лидеры стран обсуждают сотрудничество в сферах энергетики, экономики, политики и безопасности. Планировалось, что они обсудят ситуацию в Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Также уделят внимание обсуждению продовольственных проблем.

Мероприятие стало итогом многих встреч, проведенных арабскими лидерами за последние месяцы для координации консультаций и согласования взглядов между сторонами.