Лидеру партии REAL выплачена компенсация в 234 тыс. манатов

На основании постановления Пленума Верховного суда выплачена компенсация председателю партии REAL Ильгару Мамедову и члену этой партии, правозащитнику Расулу Джафарову.

На основании постановления Верховного суда Ильгару Мамедову выплачено 234 тысячи манатов компенсации, Расулу Джафарову — 57 400 манатов.

Напомним, что Ильгар Мамедов обвинялся в организации массовых беспорядков, произошедших 24 января 2013 года в Исмаиллы. Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к лишению свободы сроком на семь лет. 13 августа 2018 года, по решению Шекинского апелляционного суда он был отпущен на свободу, часть наказания, которую он не отбыл, была засчитана условной.

Ильгар Мамедов подал кассацию в Верховный суд, потребовав вынесения в его отношении оправдательного приговора.

Решением Пленума Верховного суда он был оправдан.

Председатель «Клуба прав человека» Расул Джафаров был арестован 2 августа 2014 года. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к лишению свободы сроком на 6,5 лет. Ему были инкриминированы статьи 179 (присвоение) и 313 (подделка документов) УК Азербайджана.

Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым 17 марта 2016 года, он был помилован.