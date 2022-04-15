15 апреля Ясамальский суд Баку удовлетворил жалобу против лидера партии Граждан и Развития Али Алиева со стороны капитана Госпогранслужбы Рамина Адилова.

Суд признал Али Алиева виновным в клевете (ст. 147.1 УК).

Отметим, что ранее Али Алиев уже был осужден на 5 месяцев лишения свободы по той же статье другого офицера Погранслужбы Эмиля Джафарова.

Причиной судебных исков стало заявление Али Алиева в прессе, что указанные офицеры не могли выжить в крушении вертолета МИ-17 Погранслужбы 30 ноября 2021 года и что вертолет мог быть сбить российской стороной.

13 января 2022 года Ясамальский суд уже лишал Али Алиева свободы на пять месяцев. За два месяца до окончания этого срока тот же суд вновь лишил его свободы на один месяц по такому же обвинению и по тому же делу.

Али Алиев отверг приговор, назвав свой арест «политическим заказом». Защита намерена подать апелляцию.

Напомним, что при крушении вертолета Погранслужбы в ноябре прошлого года погибли 14 офицеров этого ведомства, а двое выжили. (Туран)