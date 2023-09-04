Лидер захвативших в Габоне власть военных генерал Брис Клотер Олиги Нгема принял присягу в качестве президента страны на переходный период.

Об этом сообщает # со ссылкой на ТАСС.

«Клянусь выполнять свои обязанности в интересах народа, защищать суверенитет и территориальную целостность страны», — заявил Олиги Нгема.

Присягу принял Конституционный суд Габона, полномочия которого были восстановлены военными. Ожидается, что в ближайшие часы будет назначен глава переходного правительства Габона.

Согласно южноафриканской радиостанция SABC, генерал Олиги Нгема пользуется популярностью и большим влиянием в Вооруженных силах Габона. Он родился 50 лет назад в семье офицера габонской армии. Мечтая о карьере военного, он выбрал в качестве места службы Республиканскую гвардию, где ему оказывал покровительство ее тогдашний командующий Омар Бонго.

Отметим, в 2009 году Олиги Нгема был назначен сначала военным атташе в посольстве Габона в Марокко, а затем в Сенегале. Он вернулся в Габон в 2018 году в звании полковника и был назначен главой Генерального управления специальных служб, которое является подразделением Республиканской гвардии. В 2020 году Олиги Нгема возглавил Республиканскую гвардию.